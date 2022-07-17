Ибрагимович определился с клубом на новый сезон

40-летний скандинавский голеадор Златан Ибрагимович согласовал новое рудовое соглашение с «Миланом». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует итальянский журналист, о новой сделке между сторонами будет объявлено в самое ближайшее время. Контракт шведского футболиста будет рассчитан до конца следующего сезона, а его заработная плата составит порядка 1,5 миллиона евро плюс различные бонусные выплаты.

Напомним, что в настоящий момент Златан залечивает травму колена.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 23 поединка в рамках Серии А, в которых забил восемь мячей и сделал три голевых паса.