Названа причина перехода Фабрегаса в «Комо»

Бывший полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас ближайший европейский сезон провести в команде из итальянской Серии Б – «Комо».

Известный итальянский эксперт Джанлука Ди Марцио раскрыл причину решения испанца уйти в малоизвестную команду. «Причина выбора Сеска заключается в том, что он планирует готовиться к тренерской карьере после окончания карьеры футболиста. По мнению Фабрегаса – Италия – наилучший вариант для этого», - отмечает Ди Марцио.

Эксперт заявил, что переходу испанца в команду Серии Б поспособствовал спортивный директор Деннис Уайз, являющий в прошлом футболистом лондонского «Челси».