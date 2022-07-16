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Чемпионат Италии. Серия А

Названа причина перехода Фабрегаса в «Комо»

16 Июля 2022 • 20:39 Комментировать

Бывший полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас ближайший европейский сезон провести в команде из итальянской Серии Б – «Комо».

Известный итальянский эксперт Джанлука Ди Марцио раскрыл причину решения испанца уйти в малоизвестную команду.  «Причина выбора Сеска заключается в том, что он планирует готовиться к тренерской карьере после окончания карьеры футболиста. По мнению Фабрегаса – Италия – наилучший вариант для этого», - отмечает Ди Марцио.

Эксперт заявил, что переходу испанца в команду Серии Б поспособствовал спортивный директор Деннис Уайз, являющий в прошлом футболистом лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Комо Сеск Фабрегас Серия А серия Б
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