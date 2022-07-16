Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В Испании считают мизерными шансы на возвращение Мораты в «Ювентус»

16 Июля 2022 • 17:44 Комментировать

Недавно «Атлетико» официально объявил о возвращении из аренды Альваро Мораты. После этого нападающий дал интервью, в котором отметил, что он на все сто процентов сосредоточен на задачах «матрасников» в новом сезоне. Казалось, трансферных слухов о будущем Мораты больше не будет, но нет – СМИ сообщают о том, что форвард всё-таки понадобился Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

Впрочем, испанское издание AS оценивает вероятность трансфера Альваро Мораты в «Ювентус» только в 1%. По данным источника, в мадридском клубе восхищаются тем, как Мората показывает себя в ходе предсезонки. Альваро прибыл на сборы без грамма лишнего веса и полностью отдаётся работе. Кроме того, он продал дом в Италии и записал детей в школу в Испании.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
18:08 · Германия. Бундеслига
​Кан: «Говорил с де Лихтом – он хочет в «Баварию»
17:44 · Италия. Серия А
В Испании считают мизерными шансы на возвращение Мораты в «Ювентус»
15:16 · Италия. Серия А
Агент Политано: «Наполи» получил предложения из Италии и за границей, но Маттео может и остаться»
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» нацелился на защитников «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
14:49 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Меня уже узнают на улицах»
14:45 · Италия. Серия А
«Интер» близок к продлению контракта с Nike
14:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» не отказался от идеи возвращения Мораты
14:30 · Италия. Серия А
Кварацхелия определился с игровым номером
14:10 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Не хочу обсуждать политику»
13:48 · Италия. Серия А
Вейналдум не входит в планы Галтье, «ПСЖ» предложил игрока двум клубам Серии А
13:45 · Италия. Серия А
Кварацхелия заявил, что ради «Наполи» отклонил некоторые другие предложения
13:05 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» объявил о трансфере игрока сборной Швеции официально
12:11 · Италия. Серия А
Анри перешёл в «Верону» официально
11:39 · Италия. Серия А
Кунде – запасной вариант для «ПСЖ» в случае срыва трансфера Шкриньяра
10:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готовит новое предложение по де Лихту
Все новости
Рекомендуем