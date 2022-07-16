В Испании считают мизерными шансы на возвращение Мораты в «Ювентус»

Недавно «Атлетико» официально объявил о возвращении из аренды Альваро Мораты. После этого нападающий дал интервью, в котором отметил, что он на все сто процентов сосредоточен на задачах «матрасников» в новом сезоне. Казалось, трансферных слухов о будущем Мораты больше не будет, но нет – СМИ сообщают о том, что форвард всё-таки понадобился Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

Впрочем, испанское издание AS оценивает вероятность трансфера Альваро Мораты в «Ювентус» только в 1%. По данным источника, в мадридском клубе восхищаются тем, как Мората показывает себя в ходе предсезонки. Альваро прибыл на сборы без грамма лишнего веса и полностью отдаётся работе. Кроме того, он продал дом в Италии и записал детей в школу в Испании.