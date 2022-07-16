Агент Политано: «Наполи» получил предложения из Италии и за границей, но Маттео может и остаться»

Агент нападающего «Наполи» Маттео Политано рассказал о будущем своего клиента. По словам представителя итальянца, неаполитанский клуб получил предложения от итальянских и зарубежных клубов.

«Если Политано нужно будет остаться в «Наполи», он это сделает, ведь у него топ-менталитет и он является настоящим профессионалом. Но в данный момент клуб получил предложения от итальянских и зарубежных команд», – цитирует агента Football Italia.

Напомним, что Политано ранее связывали с переходом в «Рому». Ранее футболист выступал за миланский «Интер». В прошлом сезоне нападающий отметился 3 голами и 4 результативными передачами в чемпионате Италии.