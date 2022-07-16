Кунде – запасной вариант для «ПСЖ» в случае срыва трансфера Шкриньяра

Если «ПСЖ» не сможет приобрести у «Интера» защитника Милана Шкиньяра, приоритетным вариантом для парижского клуба станет Жюль Кунде из «Севильи», которым активно интересуются лондонский «Челси» и каталонская «Барселона». Об этой информации в социальных сетях сообщает журналист Адриен Гренье.

Отметим, что «Интер» требует за Шкриньяра 70 миллионов евро, что пока не устраивает «ПСЖ». Сделка задерживается, но при этом словак является первым вариантом для парижан на позицию центрального защитника.

Что касается Кунде, главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги ранее подтвердил, что француз скоро может покинуть команду