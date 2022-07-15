Агент Алексиса Санчеса предложил игрока мадридскому «Атлетико»

Будущее нападающего миланского «Интера» Алексиса Санчеса остается неясным. Клуб не скрывает, что хочет избавиться от игрока, а сам футболист испытывает проблемы с поиском новой команды.

По последней информации, агент Санчеса предложил услуги своего клиента мадридскому «Атлетико», сообщает Todofichajes. Наставник испанского клуба Диего Симеоне интересовался нападающим два года назад, но после этого никаких официальных переговоров по трансферу не было.

В случае, если мадридцев заинтересует предложение агента, Санчесу придется пойти на урезание зарплаты – с 8 до 6 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.