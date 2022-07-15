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Чемпионат Италии. Серия А

Йович: «Надеюсь преуспеть в Италии не хуже, чем Роналду»

15 Июля 2022 • 23:07 Комментировать

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович заявил, что в Италии планирует построить карьеру, сравнимую с карьерой Криштиану Роналду.

«Меня вдохновляет Роналду, и я надеюсь, что смогу преуспеть так же, как он в Италии», — сказал игрок сербской сборной, выступая на пресс-конференции.

Бывший игрок «Реала» также рассказал, почему он выбрал футболку с номером «7» в «Фиорентине».

«Я выбрал его, потому что не было других номеров, которые мне нравились. Я надену его впервые, надеюсь, он принесет мне удачу», - сказал Йович.

Форвард также отметил, что планирует пробивать все пенальти в составе итальянского клуба.

Прошлый сезон Йович провел в «Реале». В 15 матчах чемпионата Испании нападающий забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Криштиану Роналду Лука Йович
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