Иско выбирает между двумя севильскими клубами

Испанский полузащитник Иско собирается продолжить карьеру в Испании. Diario AS уведомляет, что футболист выбирает между «Бетисом» и «Севильей».

Отметим, что у игрока центра поля истек контракт с мадридским «Реалом», и футболист стал свободным агентом. Он достанется своему новому клубу бесплатно.

Ранее за футболиста боролись «Рома», «Ньюкасла» и «Галатасарай», однако испанец выразил готовность остаться в Испании и опробовать себя в крепкой команде.

«Бетис» и «Севилья» не могут платить Иско ту же зарплату, что он получал в «Реале» (6 миллионов евро в год), однако ради постоянной игровой практики игрок готов снизить свои запросы в несколько раз.