Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Иско выбирает между двумя севильскими клубами

15 Июля 2022 • 18:53 Комментировать

Испанский полузащитник Иско собирается продолжить карьеру в Испании. Diario AS уведомляет, что футболист выбирает между «Бетисом» и «Севильей».

Отметим, что у игрока центра поля истек контракт с мадридским «Реалом», и футболист стал свободным агентом. Он достанется своему новому клубу бесплатно.

Ранее за футболиста боролись «Рома», «Ньюкасла» и «Галатасарай», однако испанец выразил готовность остаться в Испании и опробовать себя в крепкой команде.

«Бетис» и «Севилья» не могут платить Иско ту же зарплату, что он получал в «Реале» (6 миллионов евро в год), однако ради постоянной игровой практики игрок готов снизить свои запросы в несколько раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Севилья Чемпионат Испании Ла Лига Примера Иско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
20:26 · Англия. Премьер-лига
Байи не против перехода в «Наполи»
20:26 · Англия. Премьер-лига
Скамакка подпишет пятилетний контракт с «Вест Хэмом»
19:55 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Сассуоло» подтвердил полученное от «Вест Хэма» предложение по Скамакке
18:53 · Италия. Серия А
Иско выбирает между двумя севильскими клубами
18:20 · Италия. Серия А
​Вейналдума предложили «Роме» слухи
18:03 · Италия. Серия А
Санабрия «присвоил» себе футболку с номером Белотти
16:18 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Я знал Спаллетти ещё до прихода в «Наполи»
16:13 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Роналду – мой образец для подражания» 1
15:35 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я никогда не хотел, чтобы Лукаку покинул клуб»
15:28 · Италия. Серия А
​Дибалу привлекают амбиции Моуринью слухи
15:01 · Англия. Премьер-лига
Скамакка близок к переходу в лондонский клуб за 40 миллионов евро
12:51 · Италия. Серия А
«Аталанта» очень близка к трансферу форварда «Интера»
12:06 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Было очень важно встретиться с «Ювентусом» по трансферу де Лихта»
12:00 · Италия. Серия А
Верратти хочет получить французское гражданство
11:06 · Италия. Серия А
Дель Пьеро поделился воспоминаниями об игре против 17-летнего Месси
Все новости
Рекомендуем