Полузащитник Джорджиньо Вейналдум не входит в планы нового главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. 31-летний голландский футболист может отправиться в Серию А и оказаться в «Роме».

По данным журналиста Маттео Моретто, «Рома» может взять Джорджиньо Вейналдума в аренду. При этом «ПСЖ» будет выплачивать голландскому хавбеку половину его нынешней заработной платы.

В «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум переходил год назад. За это время полузащитник провёл 38 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативных паса.

Добавим, что эксперты из портала transfermarkt оценивают Джорджиньо Вейналдума в 18 миллионов евро.