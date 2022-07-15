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Чемпионат Италии. Серия А

​Вейналдума предложили «Роме» слухи

15 Июля 2022 • 18:20 Комментировать

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум не входит в планы нового главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. 31-летний голландский футболист может отправиться в Серию А и оказаться в «Роме».

По данным журналиста Маттео Моретто, «Рома» может взять Джорджиньо Вейналдума в аренду. При этом «ПСЖ» будет выплачивать голландскому хавбеку половину его нынешней заработной платы.

В «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум переходил год назад. За это время полузащитник провёл 38 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативных паса.

Добавим, что эксперты из портала transfermarkt оценивают Джорджиньо Вейналдума в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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