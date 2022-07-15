Санабрия «присвоил» себе футболку с номером Белотти

Нападающий Андреа Белотти в начале июля стал свободным агентом. Футболист рассматривает варианты для продолжения карьеры, но пока не определился со своим будущим.

После ухода итальянца из туринской команды его девятый номер освободился. Официальный сайт «Торино» сообщил, что футболку с номером «9» присвоил себе нападающий Антонио Санабрия.

Кроме того, решил изменить свой игровой номер и форвард Пьетро Пеллегри, который ранее выступал с цифрой «64» на спине, но теперь изменил свой номер на «11».

В прошлом сезоне итальянской Серии А «Торино» занял десятую строчку, набрав 50 очков. Скудетто же выиграл «Милан», опередив «Интер» всего на два очка.