Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Санабрия «присвоил» себе футболку с номером Белотти

15 Июля 2022 • 18:03 Комментировать

Нападающий Андреа Белотти в начале июля стал свободным агентом. Футболист рассматривает варианты для продолжения карьеры, но пока не определился со своим будущим.

После ухода итальянца из туринской команды его девятый номер освободился. Официальный сайт «Торино» сообщил, что футболку с номером «9» присвоил себе нападающий Антонио Санабрия.

Кроме того, решил изменить свой игровой номер и форвард Пьетро Пеллегри, который ранее выступал с цифрой «64» на спине, но теперь изменил свой номер на «11».

В прошлом сезоне итальянской Серии А «Торино» занял десятую строчку, набрав 50 очков. Скудетто же выиграл «Милан», опередив «Интер» всего на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Серия А Антонио Санабрия Андреа Белотти Пьетро Пеллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
20:26 · Англия. Премьер-лига
Байи не против перехода в «Наполи» 1
20:26 · Англия. Премьер-лига
Скамакка подпишет пятилетний контракт с «Вест Хэмом»
19:55 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Сассуоло» подтвердил полученное от «Вест Хэма» предложение по Скамакке
18:53 · Италия. Серия А
Иско выбирает между двумя севильскими клубами
18:20 · Италия. Серия А
​Вейналдума предложили «Роме» слухи
18:03 · Италия. Серия А
Санабрия «присвоил» себе футболку с номером Белотти
16:18 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Я знал Спаллетти ещё до прихода в «Наполи»
16:13 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Роналду – мой образец для подражания» 1
15:35 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я никогда не хотел, чтобы Лукаку покинул клуб»
15:28 · Италия. Серия А
​Дибалу привлекают амбиции Моуринью слухи
15:01 · Англия. Премьер-лига
Скамакка близок к переходу в лондонский клуб за 40 миллионов евро
12:51 · Италия. Серия А
«Аталанта» очень близка к трансферу форварда «Интера»
12:06 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Было очень важно встретиться с «Ювентусом» по трансферу де Лихта»
12:00 · Италия. Серия А
Верратти хочет получить французское гражданство
11:06 · Италия. Серия А
Дель Пьеро поделился воспоминаниями об игре против 17-летнего Месси
Все новости
Рекомендуем