​Кварацхелия: «Я знал Спаллетти ещё до прихода в «Наполи»

Полузащитник Хвича Кварацхелия, который в летнее трансферное окно перебрался в «Наполи», высказался по поводу главного тренера команды Лучано Спаллетти.

«Я знал Спаллетти ещё до прихода в «Наполи». Он фантастический человек, и я уже многому у него получился», - слова Кварацхелии с пресс-конференции передаёт Football Italia.

«Мне нужно три-четыре месяца, чтобы выучить язык и технические моменты итальянского футбола. Хочу углубиться в детали и изучить механизм. Готов выкладываться по максимуму», - добавил грузинский футболист.

В России Хвича Кварацхелия известен по выступлениям за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».