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Чемпионат Италии. Серия А

​Кварацхелия: «Я знал Спаллетти ещё до прихода в «Наполи»

15 Июля 2022 • 16:18 Комментировать

Полузащитник Хвича Кварацхелия, который в летнее трансферное окно перебрался в «Наполи», высказался по поводу главного тренера команды Лучано Спаллетти.

«Я знал Спаллетти ещё до прихода в «Наполи». Он фантастический человек, и я уже многому у него получился», - слова Кварацхелии с пресс-конференции передаёт Football Italia.

«Мне нужно три-четыре месяца, чтобы выучить язык и технические моменты итальянского футбола. Хочу углубиться в детали и изучить механизм. Готов выкладываться по максимуму», - добавил грузинский футболист.

В России Хвича Кварацхелия известен по выступлениям за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
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