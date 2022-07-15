​Кварацхелия: «Роналду – мой образец для подражания»

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о том, кто для него является образцом для подражания.

«Криштиану Роналду. Мне нравится играть на позиции левого вингера», - сказал Кварацхелия, чьи слова приводит на своих страницах Football Italia.

«Наполи» - сильная команда, которая показывает хороший футбол. Когда я получил предложение, то я не думал долго. Чувствую, что принял правильное решение. Но мне ещё нужно время, чтобы адаптироваться», - сказал Хвича.

Напомним, что Хвича Кварацхелия ранее выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».

Новый сезон в Серии А стартует в августе.