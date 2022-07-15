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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибалу привлекают амбиции Моуринью слухи

15 Июля 2022 • 15:28 Комментировать

На дворе средина июля, а Пауло Дибала до сих пор находится без клубной прописки. В последние дни 28-летнего аргентинского нападающего активно связывают с «Ромой». Если верить данным итальянского издания Corriere dello Sport, то Дибалу привлекают амбиции главного тренера римлян Жозе Моуринью. В настоящий момент спортивный директор «волков» Тьягу Пинту работает над предложением, которое могло бы устроить футболиста. При этом Пинту ещё должен получить одобрение на сделку от владельцев клуба.

Напомним, что Пауло Дибала оказался без клуба после истечения срока его контракта с «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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