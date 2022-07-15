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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» очень близка к трансферу форварда «Интера»

15 Июля 2022 • 12:51 Комментировать

«Аталанта» находится в шаге от приобретения нападающего миланского «Интера» Андреа Пинамонти. По информации от журналиста Николо Скиры, сделка находится на завершающей стадии.

«Интер» в данный момент работает над тем, чтобы включить в сделку опцию первоочередного выкупа, которая должна будет действовать на протяжении двух лет с момент осуществления трансфера.

Сам Пинамонти выбрал именно «Аталанту», так как очень хотел поработать с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Ранее Андреа отказался от варианта с переходом в «Монцу», которая проведёт свой дебютный сезон в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Андреа Пинамонти Трансферы футбола - лето 2022
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