«Аталанта» очень близка к трансферу форварда «Интера»

«Аталанта» находится в шаге от приобретения нападающего миланского «Интера» Андреа Пинамонти. По информации от журналиста Николо Скиры, сделка находится на завершающей стадии.

«Интер» в данный момент работает над тем, чтобы включить в сделку опцию первоочередного выкупа, которая должна будет действовать на протяжении двух лет с момент осуществления трансфера.

Сам Пинамонти выбрал именно «Аталанту», так как очень хотел поработать с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Ранее Андреа отказался от варианта с переходом в «Монцу», которая проведёт свой дебютный сезон в итальянской Серии А.