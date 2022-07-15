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Чемпионат Италии. Серия А

Скамакка уже не является приоритетом «ПСЖ» на позицию форварда

15 Июля 2022 • 10:59 Комментировать

Трансфер нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки больше не является приоритетом для французского «ПСЖ». По информации журналиста Адриена Гренье, парижане готовы переключить своё внимание на другого форварда.

«ПСЖ» отпугивает запрашиваемая «Сассуоло» цена в 50 миллионов евро. Парижский клуб не готов выкладывать такие деньги за нападающего, который в прошлом сезоне забил 16 голов в итальянской Серии А.

Главной альтернативой Скамакке считается Уго Экитике из «Реймса», который сейчас является одним из самых востребованных нападающих на трансферном рынке. Напомним, что ранее игрок отказался переходить в «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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