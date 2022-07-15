Скамакка уже не является приоритетом «ПСЖ» на позицию форварда

Трансфер нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки больше не является приоритетом для французского «ПСЖ». По информации журналиста Адриена Гренье, парижане готовы переключить своё внимание на другого форварда.

«ПСЖ» отпугивает запрашиваемая «Сассуоло» цена в 50 миллионов евро. Парижский клуб не готов выкладывать такие деньги за нападающего, который в прошлом сезоне забил 16 голов в итальянской Серии А.

Главной альтернативой Скамакке считается Уго Экитике из «Реймса», который сейчас является одним из самых востребованных нападающих на трансферном рынке. Напомним, что ранее игрок отказался переходить в «Ньюкасл».