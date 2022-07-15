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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может проиграть борьбу за защитника «ПСЖ» другому итальянскому клубу

15 Июля 2022 • 10:45 Комментировать

Чемпион Италии «Милан» может проиграть борьбу за защитника «ПСЖ» Абду Диалло другому клубу из Серии А. По информации L’Equipe, в гонку за сенегальцем включился «Наполи», который как раз потерял партнёра Диалло по сборной Сенегала в лице Калиду Кулибали.

При этом команда Лучано Спаллетти пока не контактировала с «ПСЖ» по трансферу Диалло. Сам футболист готов перейти в команду, в которой ему гарантируют постоянное игровое время.

Напомним, что Диалло не входит в планы нового тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Спортивный директор Луис Кампос ищет сенегальцу новую команду

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Наполи Абду Диалло Трансферы футбола - лето 2022
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