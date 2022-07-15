«Милан» нацелен на покупку восходящей звезды сборной Бельгии

Талантливый бельгийский полузащитник Шарль Де Кетеларе является приоритетной трансферной целью «Милана», об этом информируют журналисты Calciomercato.

По сообщениям источника, руководство «россонери» готово предложить за 21-летнего футболиста 30 миллионов евро. Также миланский гранд намерен прописать бонусные выплаты в размере пяти миллионов.

Правами на де Кетеларе владеет «Брюгге». Ранее бельгийский клуб отклонил 27-миллионное предложение «Милана» по полузащитнику.

В минувшем сезоне Шарль провел 39 матчей в чемпионате Бельгии, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.