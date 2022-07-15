Буффон рассказал, когда завершит карьеру

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, которому в январе следующего года исполнится 45 лет, высказался о том, когда повесит перчатки на гвоздь.

«Завершу ли я карьеру до 55 лет? Думаю, как раз так и будет. Стану ли я футбольным тренером? Я уже задумываюсь над своей дальнейшей деятельностью, но пока без какой-либо конкретики. Не могу с уверенностью утверждать, что останусь в футболе. Может, попробую себя в другом направлении. Мне интересно познавать новое», - передает слова 44-летнего вратаря инсайдер Альфредо Педулла.

Буффон сейчас является игроком «Пармы». В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в Серии Б и пропустил 27 мячей.