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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон рассказал, когда завершит карьеру

15 Июля 2022 • 09:34 Комментировать

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, которому в январе следующего года исполнится 45 лет, высказался о том, когда повесит перчатки на гвоздь.

«Завершу ли я карьеру до 55 лет? Думаю, как раз так и будет. Стану ли я футбольным тренером? Я уже задумываюсь над своей дальнейшей деятельностью, но пока без какой-либо конкретики. Не могу с уверенностью утверждать, что останусь в футболе. Может, попробую себя в другом направлении. Мне интересно познавать новое», - передает слова 44-летнего вратаря инсайдер Альфредо Педулла.

Буффон сейчас является игроком «Пармы». В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в Серии Б и пропустил 27 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон
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