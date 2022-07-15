Спаллетти охарактеризовал первую игру Кварацхелии на «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в первой игре за «адзурри».

14 июля «Наполи» разгромил со счетом 10:0 команду «Анауне», а Хвича оформил дубль за неаполитанцев.

«Кварацхелия – игрок, который всегда найдет свободного партнера. Он и сам умеет освобождаться из-под любой опеки. Он знает, как завершать действия. Это тот футболист, который сполна заменит Инсинье. С его приходом в «Наполи» вопрос с приобретением нападающего закрыт», - цитирует Лучано Спаллетти пресс-служба неаполитанцев.

Известно, что Хвича перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро. Он покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российскую команду Кварацхелия сыграл 73 встречи, в которых забил девять голов и отдал 18 результативных передач.