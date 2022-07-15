Спаллетти назвал нового капитана «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти дал интервью после победной для его команды матча против клуба «Анауне». Товарищеская встреча завершилась со счетом 10:0 в пользу «адзурри».

«Нам нужно дать некоторое время дать. Мы только начинает укомплектовывать состав, и команда активно движется в правильно направлении. Новый капитан? Парни выбрали его. Это Ди Лоренцо. Я думаю, он является идеальным кандидатом на эту роль», - заявил в интервью итальянской прессе Спаллетти.

Выбор нового капитана потребовался южанам после ухода из клуба Лоренцо Инсинье и Калиду Кулибали. Первый игрок на правах свободного агента примкнет к «Торонто», а второй - после восьми лет в команде уехал покорять Туманный Альбион, став игроком «Челси».

В минувшем сезоне итальянской Серии А неаполитанцы заняли в чемпионате страны третье место, которое позволит клубу сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.