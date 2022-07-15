Лаутаро Мартинес – о своем решении продолжить играть в «Интере»: «Рад, что остался»

Нападающий Лаутаро Мартинес нынешним летом подтвердил, что не покинет команду, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов АПЛ, в частности, лондонского «Тоттенхэма».

Накануне форвард поделился мнением по поводу предстоящего сезона. Слова футболиста приводит TMW.

«Мы рады начать очередной сезон, продолжить играть, как одна семья. Я рад, что остался в «Интере». Это будет сложный сезон, но мы готовы снова сплотиться и побеждать», - заявил футболист.

В минувшем сезоне Серии А Мартинес сыграл за «Интер» 49 матчей во всех турнирах, где забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи.

Нынешний контракт Мартинеса с миланской командой истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 70 миллионов евро.