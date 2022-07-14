Хавьер Дзанетти прокомментировал ситуацию с Дибалой

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался по поводу перехода полузащитника Пауло Дибалы.

«Дибала всегда был для нас потенциальной возможностью, потому что он свободный агент, но сегодня у «Интера» есть Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку, Хоакин Корреа, Эдин Джеко и Алексис Санчес», - сказал Дзанетти.

Тем не менее, он отметил, что ситуация может измениться.

«Мы начали предсезонку с этими игроками, но это не значит, что ничего нельзя изменить», - добавил вице-президент «Интера».

Ранее сообщалось, что Дибала поставил ультиматум миланскому клубу: если до конца недели «Интер» не начнет переговоры по подписанию контракта, аргентинец начнет обсуждать этот вопрос с другими клубами.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.