Йович рассказал, почему у него не получилось в «Реале»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Лука Йович рассказал журналистам о своих проблемах в испанском клубе.

«Я всегда лучше чувствовал себя, играя в паре с другим нападающим, хотя иногда играл и в одиночку. Тем не менее, эти детали уже не имеют для меня значения. Теперь я хочу помогать «Фиорентине», - сказал Йович во время своей презентации.

«Реал» при Карло Анчелотти всегда играл в одного форварда. Тем не менее, Йович позитивно отозвался о наставнике мадридского клуба.

«Карло — один из лучших менеджеров всех времен. Для меня было честью работать под его началом», - сказал Йович.

В летнее межсезонье форвард покинул «Реал» и перешел в «Фиорентину».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 15 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.