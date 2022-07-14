«Барселона» может обменять Депая на защитника «Ювентуса»

«Барселона» рассматривает возможность обмена нападающего Мемфиса Депая на защитника «Ювентуса» Данило.

«Барселона» ищет нового правого защитника после того, как каталонцы расстались с Дани Алвесом. Одним из кандидатов является Сесар Аспиликуэта из «Челси», но «Барса» рассматривает и другие варианты.

Calciomercatoweb сообщает, что испанцы могут обменять Депая на защитника «Ювентуса» Данило. Бразилец пришел в туринский клуб в 2019 году, но в последнее время перестал быть игроком основного состава.

В прошедшем сезоне Данило провел в Серии А 22 игры, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Депай, выставленный каталонцами на трансфер, в 28 матчах чемпионата Испании забил 12 голов и отдал 2 голевых паса.