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Чемпионат Италии. Серия А

​Экс-игрок «Аталанты»: «Надеюсь, Миранчук останется в Серии А» эксклюзив

14 Июля 2022 • 18:39 Комментировать

Бывший игрок «Аталанты» Томас Манфредини в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об Алексее Миранчуке.

- Я видел новость о том, что «Аталанта», можно сказать, отнесла Миранчука к числу тех, кто должен уйти. На самом деле, мне жаль, потому что Алексей, когда выходил, смотрелся очень интересно. Ему нужно больше времени, чтобы проявить себя. Вероятно, «Аталанта» планирует в следующем сезоне сократить обойму, ведь в еврокубках команда не участвует. Пессина уже ушёл, уйдут ещё футболисты, хотя, быть может, кто-то и придёт. Возможно, окажись «Аталанта» в еврокубках, будущее Миранчука было бы иным. Хотя, он ведь ещё не ушел из команды и неизвестно, что будет дальше.

- Верите в интерес «Ромы»?

- Насколько я слышал, «Рома» хочет его пригласить, команде не помешает вариативность, ведь ушёл Мхитарян и уйдёт, скорее всего, Дзаньоло. Возможно, Миранчук сможет закрепиться в команде и получит своё игровое время, если всё сложится. В любом случае, надеюсь, он останется в Серии А. На него будет интересно посмотреть в другой команде, где у него будет побольше игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Томас Манфредини Алексей Миранчук
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