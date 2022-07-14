Игрок миланского «Интера» Далберт получил травму

Футболист миланского «Интера» Эстеван Далберт получил травму. Во время индивидуальной тренировки в Бразилии игрок травмировал колено. Тесты и обследования выявили повреждение крестообразной связки футболиста, сообщает русскоязычный паблик болельщиков миланской команды в социальных сетях.

В ближайшие дни футболист перенесет операцию.

Прошлый сезон Далберт провел в аренде в «Кальяри». В футболке сардинцев он появился на поле 28 раз, сумев отметиться двумя голевыми передачами, и получив девять желтых карточек. Кроме того, он сыграл три встречи в Кубке Италии, где результативными действиями не запомнился.