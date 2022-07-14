​Ибрагимович высмеял фаната «Интера» в баре

Накануне звёздный Златан Ибрагимович посетил некое мероприятие неподалёку от озера Лаго-ди-Гарда. По данным La Gazzetta dello Sport, шведский футболист зашёл в бар, чтобы выпить кофе. Группа футбольных фанатов узнала Златана и попросила его о селфи и автографах. Среди болельщиков был и поклонник «Интера».

«Фанат «Интера»? Мне тебя жаль», - сказал Ибрагимович поклоннику «нерадзурри» с улыбкой.

Интересно, что Златан Ибрагимович провёл в «Интере» три сезона с 2006 по 2009 год. В настоящий же момент швед не имеет клубной прописки. Впрочем, в ближайшее время он должен подписать новый контракт и продолжить играть за «Милан».