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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» включилась в борьбу за Шеку

14 Июля 2022 • 16:53 Комментировать

Новичок-дебютант Серии А продолжает интересоваться интересными игрокам. На сей раз объектом интереса «Монцы» стал 27-летний полузащитник Шека, который в межсезонье покинул «Лилль» на правах свободного агента, сообщает Sky Italia.

В минувшем сезоне Шека провел 23 матча за «Лилль», в которых отличился 3 раза. Еще один мяч игрок забил в Суперкубке, когда «Лилль» одержал победу над «ПСЖ». Тот мяч стал единственным в поединке за трофей.

Ранее «Монца» установила контакты с многими известными футболистами, в числе которых Пауло Дибалу, Луиса Суареса и Мауро Икарди. В сферу интересов попал и защитник Марсело.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Чемпионат Франции Лига 1 Шека
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