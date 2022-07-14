«Монца» включилась в борьбу за Шеку

Новичок-дебютант Серии А продолжает интересоваться интересными игрокам. На сей раз объектом интереса «Монцы» стал 27-летний полузащитник Шека, который в межсезонье покинул «Лилль» на правах свободного агента, сообщает Sky Italia.

В минувшем сезоне Шека провел 23 матча за «Лилль», в которых отличился 3 раза. Еще один мяч игрок забил в Суперкубке, когда «Лилль» одержал победу над «ПСЖ». Тот мяч стал единственным в поединке за трофей.

Ранее «Монца» установила контакты с многими известными футболистами, в числе которых Пауло Дибалу, Луиса Суареса и Мауро Икарди. В сферу интересов попал и защитник Марсело.