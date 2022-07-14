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Чемпионат Италии. Серия А

Губерниев дал совет Алексею Миранчуку по поводу карьеры

14 Июля 2022 • 11:51 Комментировать

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о дальнейшей карьере российского полузащитника Алексея Миранчука, выступающего в чемпионате Италии за «Аталанту».

«Ему надо продолжить европейскую карьеру. Он выходит из зоны комфорта в отличие от остальных наших футболистов. Хочется пожелать ему удачи», - передает слова Губерниева «Спорт-экспресс».

В прошлом сезоне чемпионата Италии 26-летний полузащитник провел 19 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Алексей пополнил ряды бергамасков в сентябре 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев Алексей Миранчук
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