Нападающий Луис Суарес не входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Ранее появлялись слухи о том, что уругваец, находящийся в статусе свободного агента, может пополнить ряды команды Стефано Пиоли. Однако у «Милана» на данный момент достаточное количество форвардов, поэтому клуб не нуждается в усилении этой позиции.

Напомним, что Суарес ранее не продлил контракт с мадридским «Атлетико» и принял решение уйти свободным агентом. Нападающий планирует провести ещё один сезон в Европе. При этом уругваец не исключает возвращение к себе на родину.