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Чемпионат Италии. Серия А

Суарес не входит в сферу интересов «Милана»

14 Июля 2022 • 10:51 Комментировать

Нападающий Луис Суарес не входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Ранее появлялись слухи о том, что уругваец, находящийся в статусе свободного агента, может пополнить ряды команды Стефано Пиоли. Однако у «Милана» на данный момент достаточное количество форвардов, поэтому клуб не нуждается в усилении этой позиции.

Напомним, что Суарес ранее не продлил контракт с мадридским «Атлетико» и принял решение уйти свободным агентом. Нападающий планирует провести ещё один сезон в Европе. При этом уругваец не исключает возвращение к себе на родину.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Луис Суарес Трансферы футбола - лето 2022
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