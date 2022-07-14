«Торино» готов снизить стоимость Бремера, которого хочет купить «Интер»

Лучший защитник прошлого сезона чемпионата Италии Глейсон Бремер, выступающий за «Торино», может этим летом оказаться в миланском «Интере». Как проинформировал в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, клубы провели переговоры и достигли значительного прогресса.

По данным журналиста, «Торино» готов пойти на уступки «нерадзурри» и снизить стоимость бразильского футболиста до 35 миллионов евро с учетом бонусных выплат. Именно в такую сумму Бремера оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Глейсон провел 33 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.