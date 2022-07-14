Итальянский гранд близок к трансферу Луиса Суареса

Звездный центрфорвард Луис Суарес, поигравший за каталонскую «Барселону», «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико», может переехать в итальянский чемпионат.

Согласно информации AS, в услугах 35-летнего свободного агента заинтересованы два представителя Серии А. Речь идет о «Милане» и «Монце». Оба клуба готовы подписать контракт с Луисом с заплатой в размере четырех миллионов евро в год.

Источник отмечает, что лидером в этой борьбе являются «россонери».

В прошлом сезоне Суарес выступал за «Атлетико». Уругваец провел 35 поединков в Ла Лиге, забил 11 голов и отдал два ассиста. По завершении сезона у него истекло трудовое соглашение с «матрасниками».