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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хотел подписать двух опытных форвардов

14 Июля 2022 • 07:16 Комментировать

Руководители туринского «Ювентуса» в это летнее трансферное окно хотели подписать двух опытных нападающих, но получили отказ.

По информации журналиста Альфредо Педулы, «старая синьора» планировала подписать контракт с 36-летним боснийским форвардом «Интера» Эдином Джеком, но сам игрок отказался переходить в «Ювентус». Туринский клуб также интересовался Марко Арнаутовичем, но трансфер 33-летнего австрийца заблокировала «Болонья».

Напомним, что недавно состав туринской команды пополнили аргентинец Анхель ди Мария и француз Поль Погба. В прошлом сезоне «Ювентус» занял в итальянской лиге лишь четвёртую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марко Арнаутович Эдин Джеко Трансферы футбола - лето 2022
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