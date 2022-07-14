«Ювентус» хотел подписать двух опытных форвардов

Руководители туринского «Ювентуса» в это летнее трансферное окно хотели подписать двух опытных нападающих, но получили отказ.

По информации журналиста Альфредо Педулы, «старая синьора» планировала подписать контракт с 36-летним боснийским форвардом «Интера» Эдином Джеком, но сам игрок отказался переходить в «Ювентус». Туринский клуб также интересовался Марко Арнаутовичем, но трансфер 33-летнего австрийца заблокировала «Болонья».

Напомним, что недавно состав туринской команды пополнили аргентинец Анхель ди Мария и француз Поль Погба. В прошлом сезоне «Ювентус» занял в итальянской лиге лишь четвёртую строчку.