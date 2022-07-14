Колыванов: Кокорин должен воспользоваться своим шансом

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Колыванов сказал Metaraitings.ru, что все мы прекрасно знаем, что Кокорин умеет играть в футбол, но самое главное, чтобы форвард был в хорошем физическом состоянии и чтобы его не мучили травмы, как в последние пару лет.

«Он взялся за голову, так что Кокорин должен воспользоваться шансом, если ему его предоставят», - добавил Колыванов.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянской лиге в составе «фиалок» лишь шесть матчей, но голами или ассистами не отметился.