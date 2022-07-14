«Монца» хочет арендовать полузащитника «Ромы»

Испанский полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр может следующий сезон провести в составе новичка Серии А, а именно в «Монце».

По информации Calciomercato, руководители «Монцы» хотят договориться с римской командой по поводу аренды 24-летнего испанского футболиста, который в прошлом сезоне выступал за «Хетафе». «Монца» также планирует включить в арендное соглашение опцию возможного выкупа игрока за десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Гонсало Вильяр провёл в испанском чемпионате в составе «Хетафе» десять матчей, в которых сделал одну результативную передачу.