«Галатасарай» почти договорился с форвардом «Кальяри»

Руководители турецкого «Галатасарая» близки к тому, чтобы подписать соглашение с нападающим «Кальяри» Жоао Педро.

Один из руководителей турецкой команды Дженк Эргун рассказал журналистам о том, что «Галатасарай» уже сделал официальное предложение сардинцам по поводу перехода 30-летнего бразильца с итальянским паспортом. Эргун отметил, что переговоры идут хорошо и велика вероятность того, что форвард в ближайшее время официально переберётся в «Галатасарай».

В прошлом сезоне Жоао Педро провёл в итальянской лиге в составе «Кальяри» 37 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал четыре голевые передачи.