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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-менеджер «Зенита» рассказал, куда нужно перейти Миранчуку

14 Июля 2022 • 06:34 Комментировать

Бывший менеджер питерского «Зенита» Оресте Чинквини рассказал журналистам о том, куда нужно перебраться российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Чинквини сказал«РБ-Спорту», что если в услугах Миранчука действительно заинтересована «Рома», то 26-летнему российскому футболисту нужно сразу же соглашаться на это предложение, так как в римском клубе работает Жозе Моуринью.

«Миранчука я считаю действительно сильным игроком, так что на его союз с Моуринью было бы любопытно посмотреть», - добавил менеджер.

Напомним, что в прошлом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянском чемпионате 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Оресте Чинквини Алексей Миранчук
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