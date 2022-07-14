«Вильярреал» запрашивает 50 млн за футболиста, на которого претендует «Ювентус»

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес может быть продан этим летом, но только по запрашиваемой цене.

«Ювентус» рассматривает 25-летнего испанца в качестве замены Маттайсу де Лихту, который в скором времени может перебраться в мюнхенскую «Баварию». «Вильярреал» не горит желанием отпускать своего лидера, требуя за него 50 млн евро и не намереваясь снижать цену, докладывает Sky Sport. «Ювентус» не готов платить такую сумму, поэтому выйдет из сделки, если не сумеет выторговать более выгодные условия.

Пау Торрес провёл 46 матчей за «Вильярреал» в прошедшем сезоне, записав на свой счёт шесть забитых мячей.