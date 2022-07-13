«Монца» нацелилась на бывшую звезду «Реала»

Левый защитник Марсело стал частью грандиозных трансферных планов итальянской «Монцы».

Новичок-дебютант Серии А уже установил контакты с многочисленными звёздными нападающими, среди которых Пауло Дибала, Луис Суарес, Мауро Икарди и многие другие. Теперь же, как информирует авторитетный инсайдер Николо Скира, «Монца» замахнулась на именитого защитника – 34-летнего Марсело. Переговоры с бывшим футболистом мадридского «Реала» уже стартовали.

Марсело покинул ряды «Реала» по окончании сезона 2021/22 в качестве свободного агента. В составе «сливочных» бразилец провёл более 500 матчей и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.