Дибала поставил «Интеру» ультиматум

Аргентинский полузащитник Паоло Дибала дал «Интеру» неделю на урегулирование вопросов с его контрактом, после чего футболист намерен начинать переговоры с другими клубами. Футболист назвал 20 июля крайним сроком – после этой даты он перестанет ждать предложений от миланского клуба.

Ранее была информация, что «Наполи» и «Рома» готовы предложить аргентинцу контракты с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.

Дибала стал свободным агентом этим летом, после того как закончилось его соглашение с «Ювентусом». Несколько недель ходили слухи, что аргентинец станет игроком «Интера», но миланцы до сих пор не согласовали условия контракта с футболистом.

В прошедшем сезоне Дибала провел в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.