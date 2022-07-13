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Чемпионат Италии. Серия А

Гамшик подумывает о возвращении в «Наполи»

13 Июля 2022 • 23:32 Комментировать
Верона
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Наполи
3.10 3.60 2.20
14.08 20:30

Словацкий футболист Марек Гамшик мог бы вернуться в «Наполи», он уже обсудил подобный сценарий с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Правда, речь идет о возвращении в другом качестве, уже не в роли игрока. Например, в роли тренера - необязательно главного.

- Я в качестве тренера «Наполи»? Мы обсуждали это с президентом клуба, это не выдумка. Но я пока что еще играю. Когда закончу играть - буду думать об этом. Есть такое желание, я провел так много времени в клубе, а играть мне осталось еще недолго. Думаю, что скоро увидимся! - цитирует Гамшика Radio Marte.

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Наполи Марек Гамшик
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