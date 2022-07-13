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Чемпионат Италии. Серия А

Гамшик: «Был бы рад вернуться в «Наполи»

13 Июля 2022 • 23:25 Комментировать
Верона
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Наполи
3.10 3.60 2.20
14.08 20:30

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик высказался о возможном получении тренерской должности в клубе после завершения карьеры игрока.

«Я всегда испытывал огромную привязанность к этому клубу, – заявил в интервью Radio Marte 34-летний словак, ныне выступающий за турецкий «Трабзонспор». – Этим летом я уже побывал в Неаполе. Когда я завершу карьеру футболиста, вероятно, мы сможем сотрудничать с президентом «Наполи» Де Лаурентисом. Я определённо хочу вернуться сюда, когда повешу бутсы на гвоздь», – признался Гамшик.

Контракт хавбека с «Трабзонспором» истекает летом следующего года.

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Наполи Марек Гамшик
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