Гамшик: «Был бы рад вернуться в «Наполи»

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик высказался о возможном получении тренерской должности в клубе после завершения карьеры игрока.

«Я всегда испытывал огромную привязанность к этому клубу, – заявил в интервью Radio Marte 34-летний словак, ныне выступающий за турецкий «Трабзонспор». – Этим летом я уже побывал в Неаполе. Когда я завершу карьеру футболиста, вероятно, мы сможем сотрудничать с президентом «Наполи» Де Лаурентисом. Я определённо хочу вернуться сюда, когда повешу бутсы на гвоздь», – признался Гамшик.

Контракт хавбека с «Трабзонспором» истекает летом следующего года.