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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» предложила Дибале контракт на четыре года

13 Июля 2022 • 23:04 Комментировать

«Рома» обратилась к полузащитнику Паоло Дибале с конкретным предложением.

Римский клуб предлагает аргентинскому футболисту четырехлетний контракт на сумму 24 миллиона евро, сообщает TyC Sports.

Впрочем, журналисты также предполагают, что эта информация – всего лишь хитрый ход со стороны агента игрока, который таким образом пытается форсировать завершение переговоров с «Интером».

Дибала стал свободным агентом этим летом, после того как «Ювентус» отказался продлевать с ним соглашение. Несколько недель ходили слухи, что аргентинец станет игроком «Интера», однако официального подписания контракта с миланским клубом до сих пор не произошло.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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