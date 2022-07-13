«Аталанта» против аренды Миранчука, но готова продать футболиста

Как известно, на этих выходных на встрече представителей «Ромы» и «Аталанты» обсуждался интерес со стороны «волков» к ряду игроков «бергамасок», в том числе и к Алексею Миранчку, который нравится Жозе Моуринью. «Рома» хотела бы арендовать полузащитника, но до соглашения очень далеко, также как и по трансферу Марио Пашаличу, который также может стать игроком «Ромы».

При этом, «Аталанта» по информации «Евро-футбола», на данный момент не хочет рассматривать аренду Миранчука и ждет, что «Рома» выйдет с предложением о трансфере по обоим полузащитникам. При этом, на данный момент приоритетом «Ромы» является соглашение с Дибалой. Только после завершения этого вопроса, с тем или иным результатом, будет активизация по следующим сделкам.