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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью не справился с эмоциями в товарищеском матче «Ромы»

13 Июля 2022 • 22:12 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог сдержаться и выбежал на поле.

На 40-й минуте товарищеского матча римлян с «Сандерлендом» игрок английского клуба Люк О’Нин грубо атаковал футболиста «Ромы». Это разозлило Моуринью, тот выбежал на поле, требуя красной карточки игроку «Сандерленда».

Тем не менее, судья ограничился лишь предупреждением, а позже О’Нин был заменен. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу итальянцев, у которых отличились Феликс Афена-Гьян и Николо Дзаньоло.

Судя по поведению Моуринью в неофициальных матчах, «Рома» настроена на серьезную подготовку к новому сезону.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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