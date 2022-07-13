«Наполи» готов платить Дибале 6 млн евро в год

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить свои выступления в «Наполи».

Ранее источники из Аргентины сообщили о том, что единственным серьёзным претендентом на Дибалу в настоящий момент является «Рома». В Италии с этим не согласны: по данным Corriere della Sera, «Наполи» также претендует на аргентинца и предлагает ему зарплату в размере 6 млн евро в год.

Обозначенная сумма значительно превышает потолок зарплат, установленный в неаполитанском клубе, однако сделка видится возможной после отказа Калиду Кулибали продлить контракт – в «Наполи» сенегальцу были готовы платить ту же сумму, уже выделив для этого место в бюджете, и после ухода защитника в «Челси» данный слот может занять Пауло Дибала.