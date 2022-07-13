Булыкин: Миранчуку нужно сменить клуб

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал будущее полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчуку надо поговорить с тренером «Аталанты». Если тренер его не видит, то, естественно, нужно переходить в какой-то другой клуб», — приводит слова Булыкина Betonmobile.

Экс-игрок заявил, что Миранчуку нужно менять команду и с новыми силами доказывать, на что он способен.

Ранее сообщалось, что интерес к российскому полузащитнику проявляют «Милан», «Рома» и «Монца». Однако «россонери» и «желто-красные» опровергли заинтересованность в футболисте, а в «Аталанте» заявили, что по Миранчуку у клуба предложений нет.