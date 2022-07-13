​У Дибалы есть предложение только от «Ромы»

Пауло Дибала уже почти две недели числится в списке игроков, не имеющих клубной прописки. Слухи связывают аргентинского форварда со многими клубами, но конкретных предложений у Дибалы не так много. Если верить информации журналиста Сесара Луиса Мерло из Аргентины, то официальное предложение у Дибалы пока только одно. Его 28-летнему футболисту направила римская «Рома». «Волки» предлагают нападающему контракт на четыре сезона с окладом в 6 миллионов евро в год.

Главным тренером «Ромы» является Жозе Моуринью. Он хочет серьёзно усилить состав, чтобы команда могла бороться за место в топ-4 Серии А.