​«Аталанта» не получала предложения от «Ромы» по Миранчуку

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» уже почти два года, однако стать лидером или даже твёрдым игроком основного состава команды российскому полузащитнику до сих пор не удалось. В последнее время Миранчука слухи стали связывать с различными клубами. Так, например, в последние часы многое было сказано об интересе со стороны «Ромы».

Впрочем, «Рома» на сегодняшний день не направляла в офис «Аталанты» предложения по Миранчуку. Об этом «Чемпионату» рассказал Тони Д’Амико, который занимает должность спортивного директора в клубе из Бергамо.

За «Аталанту» Алексей Миранчук провёл 56 официальных матчей. На счету россиянина 9 голов и 7 голевых передач.