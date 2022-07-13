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Чемпионат Италии. Серия А

​«Аталанта» не получала предложения от «Ромы» по Миранчуку

13 Июля 2022 • 17:44 Комментировать

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» уже почти два года, однако стать лидером или даже твёрдым игроком основного состава команды российскому полузащитнику до сих пор не удалось. В последнее время Миранчука слухи стали связывать с различными клубами. Так, например, в последние часы многое было сказано об интересе со стороны «Ромы».

Впрочем, «Рома» на сегодняшний день не направляла в офис «Аталанты» предложения по Миранчуку. Об этом «Чемпионату» рассказал Тони Д’Амико, который занимает должность спортивного директора в клубе из Бергамо.

За «Аталанту» Алексей Миранчук провёл 56 официальных матчей. На счету россиянина 9 голов и 7 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022 Тони д'Амико
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