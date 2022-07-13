Нападающий «Ромы» может перейти в клуб из Франции

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт может продолжить карьеру во французском «Лионе». По информации журналиста Николо Скиры, нидерландец очень интересен руководству «детей».

Напомним, что прошлый сезон Клюйверт отыграл на правах аренды за другой французский клуб – «Ниццу», которая не смогла его выкупить по завершению кампании.

Клюйверт в данный момент не входит в планы главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, поэтому руководство «джаллоросси» работает над тем, чтобы поскорее найти футболисту новую команду. Напомним, ранее стало известно, что «Марсель» не заинтересован в трансфере нидерландского форварда.